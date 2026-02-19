Inter, non solo Lautaro: anche Zielinski ko. I tempi di recupero

Il bomber e capitano nerazzurro ha rimediato un problema al polpaccio. Anche il polacco uscito malconcio da Bodo

Cristian Chivu ha lanciato l’allarme subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt. “Abbiamo perso Lautaro Martinez per un po’ di tempo, è un infortunio abbastanza serio“. Il centravanti argentino è stato sostituito da Thuram a inizio ripresa per un problema al polpaccio, causato probabilmente dal terreno sintetico dello stadio Aspmyra.

In Argentina sostengono che non sia nulla di grave: solo un affaticamento che lo terrà fuori qualche settimana. Il problema è che, a questo punto della stagione, fermarsi qualche settimana vuol dire saltare tante partite, tutte decisive. Gli esami strumentali verranno fatti solo domani, ma in casa nerazzurra la speranza è di riavere Lautaro a disposizione per il derby contro il Milan del prossimo 7 o 8 marzo.

In vista di Lecce e del ritorno col Bodo Glimt, peraltro, Chivu ha detto che dovrà fare la conta dei giocatori. Perché il Toro non è l’unico uscito malconcio dalla trasferta in Norvegia. Anche Piotr Zielinski si è infortunato e la sua assenza potrebbe pesare molto per la prossima giornata di Serie A. Oltre al polacco, a centrocampo mancheranno anche Calhanoglu e Barella per squalifica.