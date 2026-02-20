Ribaltone sentenza Inter-Juve: chiesta la grazia alla FIGC

Potrebbe tornare a disposizione già per la partita di domani

Squalifica cancellata? Come ha confermato in conferenza Spalletti, la Juventus ha chiesto la grazia alla FIGC per Pierre Kalulu, squalificato un turno dal Giudice sportivo in conseguenza dell’espulsione rimediata dal francese allo scadere del primo tempo del derby d’Italia con l’Inter.

Il doppio giallo a Kalulu è stato dato da La Penna dopo il suo intervento da ammonito su Bastoni, con il centrale interista che ha sostanzialmente simulato (lo ha ammesso lui stesso alla vigilia di Bodo Glimt-Inter) inducendo l’arbitro a commettere un grave errore che, questo è indubbio, ha rovinato la partita direzionandola tutta in favore della squadra di Chivu.

Con la cancellazione della squalifica, che creerebbe un precedente non da poco, Kalulu tornerebbe subito a disposizione di Spalletti, il quale potrebbe utilizzarlo già domani nel delicato match con il Como di Fabregas.

Una risposta è attesa al massimo in serata, anche perché la Juve giocherà domani alle 15.

Ricordiamo che dopo Inter-Juve sono stati squalificati, o meglio dire inibiti anche due dirigenti bianconeri: Comolli fino al 31 marzo compreso e Chiellini fino a tutto il 27 febbraio.