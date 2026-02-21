Chivu: “Col Bodo servirà la nostra migliore versione”. Poi annuncio su Dumfries e Calhanoglu

Il tecnico dell’Inter dopo il successo in casa del Lecce: “Dobbiamo sfruttare meglio le palle inattive. Un peccato uscire dalla Champions? La qualificazione è ancora in bilico”

“Kolarov ha previsto il gol di Mkhitaryan? Quello che succede dietro di me non lo, ma ci speravamo. Dobbiamo sfruttare meglio le palle inattive, abbiamo un giocatore come Dimarco che ha un sinistro molto bello. Di sicuro meglio del mio, di Kolarov non lo so. Magari si offende…”.

Non può che essere di buonumore Chivu dopo la vittoria col Lecce che permette alla sua Inter di andare a +10 sul Milan, ma soprattutto di arrivare con fiducia al ritorno Champions col Bodo.

Quanto sarebbe un peccato non superare il playoff? “Battiamo colpo su colpo, ben sapendo che nessuno ci regala niente”, ha risposto Chivu, il quale crede nella rimonta: “Col Bodo dobbiamo essere pronti, la qualificazione è ancora in bilico. Dovremmo essere la nostra miglior versione”.

Bastoni aveva la testa sul campo nonostante i fischi? “Non ho niente da dire, è un capitolo chiuso. Apprezzo la sua professionalità, ha capito l’errore e chiesto scusa. Gli fa onore”.

Il tecnico nerazzurro dispensa elogi ai suoi, “ho 24 giocatori meravigliosi. Thuram mi è piaciuto così come Frattesi”, chiudendo con un doppio annuncio strapositivo per l’Inter: “Quando rientra Dumfries? Da domani sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, dopo che gli avevamo tolto qualcosina perché ancora indietro di condizione. Anche Calhanoglu”.