Marotta tra rimonta e smentita UFFICIALE: “È una fake news”

Le parole del presidente nerazzurro prima di Inter-Bodo Glimt, sfida di ritorno del playoff Champions

“Sono fiducioso”, ha detto Marotta a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Bodo Glimt. A Thuram e compagni servirà una grande rimonta per qualificarsi agli ottavi Champions, rimonta a cui il presidente nerazzurro crede: “Nello sport tutte le imprese sono possibili, il margine di vantaggio per loro è importante ma non irrimediabile. Ho fiducia nella nostra squadra”.

Stasera c’è molto in ballo anche sul piano economico, il solo passaggio del turno vale 20 milioni di euro: “Sì, però non è rilevante. Nel senso che oggi l’appuntamento è sportivo e gratifica la storia del club, per questo vogliamo onorarlo nel migliore dei modi”.

In chiusura Marotta ha bollato come “fake news”, Interlive.it idem, le assurde indiscrezioni provenienti dalla Spagna che parlano di un precontratto con il ‘Cholo’ Simeone: “Non c’è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati un pochino fortunati nella scelta, ma nella sostanza Chivu sta dimostrando di essere all’altezza dell’Inter”.