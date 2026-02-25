Addio Calhanoglu, annuncio improvviso: “Confronto con l’Inter”

Il contratto del centrocampista turco scade fra soli sedici mesi

All’indomani di Inter-Bodo Glimt, gara che ha sancito la precoce quanto pesante uscita dalla Champions della squadra di Chivu, è ripartita la telenovela Calhanoglu. Parentesi importante: oggi il turco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio al quadricipite rimediato nel derby d’Italia con la Juve: a meno di sorprese sarà a disposizione per la gara di sabato sera col Genoa.

Chiusa parentesi legata al campo, ci spostiamo sul mercato con le dichiarazioni del vicepresidente del Galatasaray, stasera impegnato a Torino contro la Juventus nel ritorno del playoff Champions. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Abdullah Kavukcu ha svelato che “a gennaio abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu“.

Il club di Istanbul ha però ritrovato la porta sbarrata: “C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale“.

Il Galatasaray ci riproverà in estate: “Hakan è un’icona della nazionale turca e un nostro tifoso. Non so quando – ha affermato Kavukcu in conclusione – ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi“.

L’Inter potrebbe lasciar partire Calhanoglu dinanzi a un proposta all’altezza per un giocatore così importante anche a livello internazionale. Attualmente il classe ’94 ha solo un altro anno di contratto, ma col suo agente sarebbero già iniziati dei colloqui per un eventuale rinnovo alle medesime cifre di oggi, vale a dire circa 6 milioni di euro a stagione.

Staremo a vedere come evolverà la situazione, tenendo presente che l’Inter ha intenzione di riportare alla base Aleksandar Stankovic.