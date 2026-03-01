Bonny preoccupa, Chivu punge: “Non mi fido più”

Dopo Inter-Genoa ha preso le difese di Thuram: “È migliorato, lo dicono le statistiche”

“Ci siamo ricompattati dopo l’eliminazione meritata dalla Champions. Per noi era la sedicesima partita in cinquanta giorni. Dimarco? È tutto merito suo, io non vengo a vantarmi del mio lavoro. I giocatori sanno dove vogliono arrivare. Ti devi mettere ogni giorno in discussione e non basta mai visto quello che si crea intorno all’Inter“.

Chivu polemico dopo il successo sul Genoa che vale il momentaneo +13 sul Milan a una settimana dal derby: “Se sarà un match-point Scudetto? Io sto pensando al Como – ha risposto a Dazn – Per me il Milan è lontano”.

C’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Bonny, uscito acciaccato. In panchina gli è stata applicata una fasciatura con borsa del ghiaccio sulla parte alta del polpaccio destro: “Non lo sappiamo come sta, mi hanno detto (lo staff medico, ndr) niente di che ma non mi fido più. Me l’hanno detto mille volte e poi è uscito sempre qualcosa e ho dovuto aspettare tanto tempo per riaverli a disposizione. Quindi aspettiamo domani…”.

Bonny a parte, l’unica nota stonata di stasera è Thuram. Ennesima prestazione negativa del francese, ma Chivu prende le sue difese: “Ho a disposizione quattro attaccanti con numeri pazzeschi, e per me lui è migliorato. Lo dicono le statistiche. Siamo tutti contenti del suo lavoro”.