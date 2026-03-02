Chivu pensa al derby: nove cambi col Como e modulo inedito

Il tecnico dell’Inter conferma soltanto due giocatori schierati titolari contro il Genoa sabato scorso in vista del Milan

L’Inter vuole tornare a giocare una finale di Coppa Italia. Ma il primo obiettivo di questa stagione resta lo scudetto. Ecco perché nella semifinale di andata di domani contro il Como, l’allenatore Cristian Chivu sta pensando ad un turnover quasi totale. Scelte influenzate anche dalle assenze per infortunio che potrebbero portare ad un cambio di modulo, come rivelato da Interlive.it già prima dell’ultima giornata di Serie A.

Rispetto alla sfida contro il Genoa, infatti, uno o al massimo due calciatori dovrebbero essere schierati titolari anche contro i lariani di Fabregas. In porta Chivu darà spazio al portiere di coppa Josep Martinez, il terzetto difensivo è tutto nuovo: dentro Bisseck, Acerbi e Bastoni (che era squalificato contro i rossoblu) e fuori Akanji e De Vrij, mentre Carlos Augusto scala da braccetto a esterno sinistro, con Dimarco in panchina.

Sulla destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries, mentre in mediana torna Sucic accanto a Mkhitaryan (in vantaggio su Calhanoglu). Davanti senza Bonny e Lautaro infortunati, una sola punta: Pio Esposito, con possibile staffetta con Thuram. Poi entrambi in campo nel derby col Milan. Alle sue spalle due trequartisti: Frattesi e Diouf. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo per giocarsi tutto al ritorno a fine aprile, quando il discorso scudetto potrebbe essere già indirizzato.