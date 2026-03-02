Inter più italiana: pronti quattro colpi, uno però lascia perplessi

Il presidente Marotta vuole uno zoccolo duro di calciatori eleggibili per la Nazionale. Al lavoro con Ausilio su tre fronti

La prossima estate vedrà l’Inter sicura protagonista sul mercato. Visti i tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno e qualche altra cessione quasi inevitabile, il club nerazzurro dovrà inserire quasi una decina di nuovi calciatori in rosa. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per individuare i rinforzi per Chivu, con il presidente che continua ad essere convinto che alla base dei successi ci sia uno zoccolo duro di italiani sui quali costruire la squadra.

Per tre Azzurri sul piede di partenza come Acerbi, Darmian e Frattesi, ce ne sono altri quattro che potrebbero sbarcare ad Appiano Gentile. Il primo, ormai è noto, è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham ha voglia di tornare in Serie A e l’Inter ha bisogno di uno nuovo estremo difensore al posto di Sommer. Per il ruolo si valuta pure Alex Meret del Napoli.

Il secondo è Marco Palestra, già provato a prendere a gennaio dopo l’infortunio di Dumfries. In estate tornerà all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari, con i bergamaschi pronti a cederlo al miglior offerente, ma non a scendere sotto i 40 milioni di euro. Come anticipato da Interlive.it, per il ruolo di difensore centrale si continua a monitorare la situazione di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il quarto e ultimo, come riporta il sito Tmw, è una vera sorpresa: Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista cresciuto nella Juventus non ha trovato spazio nella Fiorentina nella prima parte di stagione ed è stato ceduto in prestito al Parma, dove non è un titolare inamovibile. Ci si chiede allora che contributo possa dare all’Inter, che in quel ruolo peraltro sta pensando a Goretzka a costo zero e potrebbe riprendere Stankovic dal Club Brugge.