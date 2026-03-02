Un altro grave infortunio e 8 mesi di stop: la decisione di Valentin Carboni

In allenamento ha subito una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro

Valentin Carboni dovrà star fuori almeno 8 mesi a causa del nuovo grave infortunio rimediato sempre in Argentina e in allenamento, anche se stavolta al Racing Club e non con l’Albiceleste. Il talento di proprietà dell’Inter aveva lasciato il Genoa e la Serie A lo scorso gennaio per far ritorno in Patria, trasferendosi in prestito nella squadra di cui è presidente Diego Milito.

Come recitava il comunicato del Racing del 27 febbraio, il classe 2005 “durante l’allenamento di venerdì ha riportato una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro“. Carboni si sottoporrà a un intervento.

Stando a quanto raccolto da ‘Tyc Sports’, il ventenne figlio d’arte ha deciso che non farà ritorno in Italia. Dunque il suo recupero post operazione al ginocchio destro verrà seguitò dallo staff medico del Racing.

La stagione in Argentina di Carboni è finita anzitempo, precisamente dopo 7 partite, di cui 5 disputate per un totale di 204′. Il nuovo infortunio complica anche l’inizio della prossima sempre con ‘La Academia’, visto che da contratto il prestito scade il 31 dicembre 2026.