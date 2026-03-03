Da Nico Paz a Pio Esposito, Marotta allo scoperto: “Tutto può succedere…” – Interlive.it

Le parole del Presidente dell’Inter prima del match di Coppa Italia col Como

Marotta ha parlato anche di mercato prima della sfida col Como valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il giocatore più pericoloso della squadra di Fabregas sarà Nico Paz, stasera schierato come falso nueve. L’argentino è da tempo nei radar nerazzurri.

“Parliamo sicuramente di un giocatore interessante, di un talento che ha davanti una grande carriera – le parole del Presidente dell’Inter al microfono di ‘Mediaset’ – Tuttavia mi pare che sia del Real Madrid, il quale ha la recompra. Bravo il Como a individuarlo e il Real a non farselo sfuggire”.

Marotta ha poi smentito i rumors su un tentativo dell’Arsenal per Pio Esposito: “Non ce l’ha chiesto, in ogni caso l’Inter non è una società che fa del player trading la sua attività principale“. Pio Esposito è incedibile, almeno adesso: “Lo custodiamo come un tesoro, poi tutto può succedere in futuro, ma in un futuro molto lontano“.

Chiosa sul derby col Milan di domenica, con l’Inter che – vincendolo – chiuderebbe il discorso Scudetto: “Per me non è decisivo, perché si può cadere anche con le piccole. Mancano ancora tantissime partite e ci saranno moltissimi punti a disposizione”.