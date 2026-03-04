Recupero Bonny, cosa filtra in vista del derby col Milan

Il francese ha accusato un problema muscolare nel match col Genoa

Aspettando il rientro di Lautaro, l’emergenza in attacco dell’Inter dovrebbe finire nel derby col Milan. Stando alle informazioni raccolte, infatti, Ange-Yoan Bonny dovrebbe recuperare per la stracittadina coi rossoneri in programma domenica sera.

Il francese ha saltato la gara col Como di ieri sera, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, a causa di un affaticamento al polpaccio accusato nella gara di sabato scorso contro il Genoa.

Onde evitare rischi, Chivu ha schierato dall’inizio soltanto una delle sole due punte a disposizione: nella fattispecie Pio Esposito, il quale nella ripresa si è dato il cambio con Thuram. Il tecnico romeno tornerà al 3-5-2 contro l’undici di Allegri, con la coppia d’attacco che sarà per forza di cose composta dal Nazionale azzurro e dal classe ’97 transalpino.

Bonny partirebbe dalla panchina, con la possibilità di entrare a gara in corso, magari negli ultimi venti minuti. Fin qui la stagione dell’attaccante classe 2003, la prima in maglia nerazzurra, è stata positiva: 7 gol e altrettanti assist in 35 presenze, per un totale di 1.120′.