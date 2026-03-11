Altro che Vicario, Chivu vuole questo portiere all’Inter

I nerazzurri vagliano il mercato alla ricerca di un sostituto di Sommer tra i pali per la prossima stagione

La rivoluzione estiva per l’Inter è imprescindibile. Sono troppi i giocatori che, in scadenza di contratto o perché fuori dal progetto, faranno le valigie ad Appiano Gentile. Tra i ruoli da sistemare c’è sicuramente quello del portiere, con l’esperto Sommer che potrebbe restare solo come vice, ma va cercato un nuovo titolare. In questi giorni il nome che è circolato con più insistenza è quello di Guglielmo Vicario.

In effetti l’estremo difensore friulano vorrebbe lasciare il Tottenham in estate per fare ritorno in Serie A. Per chiudere l’affare, però, va trovato l’accordo tra i due club che ad oggi non è affatto vicino. Ecco perché si stanno valutando anche altri profili oltre a quello di Vicario. In tale ottica sta tornando di moda la candidatura di Andriy Lunin, vecchio pallino del direttore sportivo nerazzurri Piero Ausilio.

Nonostante il recente rinnovo di contratto con il Real Madrid fino al 2030, come rivela il sito spagnolo fichajes.net, il portiere ucraino classe ’99 potrebbe essere ceduto in estate per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. E Chivu avrebbe dato il suo ok all’acquisto. Lunin ha una sorta di patto con i blancos: se arrivasse un club importante che possa offrirgli il posto da titolare, allora avrebbero favorito la sua partenza. E quel club può essere l’Inter.