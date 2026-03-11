Calciomercato, boom Inter: “L’offerta per Bastoni verrà accettata”

Il difensore della Nazionale azzurra potrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione

Il matrimonio tra l’Inter e Alessandro Bastoni potrebbe chiudersi dopo l’ultima giornata di questo campionato di Serie A. Per ora mister Chivu si concentra sul presente e attende di capire se potrà schierarlo sabato contro l’Atalanta dopo il colpo alla tibia rimediata contro il Milan. Un fallo che gli è costato il giallo e lo ha costretto al cambio in un derby in cui è stato subissato di fischi dai tifosi avversari come ormai avviene in tutte le gare in trasferta.

Gli ipocriti del calcio non hanno ancora superato l’episodio con Kalulu di Inter-Juventus e forse nemmeno lo stesso Bastoni, che intanto medita sul futuro. Con i soldi persi per la prematura eliminazione dalla Champions League e la necessità di fare molti acquisti in estate, il club meneghino potrebbe dover sacrificare un pezzo pregiato nella prossima sessione estiva di calciomercato. E il difensore Azzurro è tra i papabili.

Non è un mistero che il Barcellona stia seguendo Bastoni, ma attenzione alla Premier League. Secondo il sito inglese Football Insider, in particolare, il Liverpool sarebbe sulle sue tracce e avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto l’Inter accetterà di cederlo per un’offerta definita “enorme”. Tradotto: non meno di 80 milioni di euro. Cifra molto alta, ma che non spaventa i Reds, alla ricerca di un difensore centrale mancino per la prossima stagione.