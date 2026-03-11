Calciomercato, boom Inter: “L’offerta per Bastoni verrà accettata”

di

Il difensore della Nazionale azzurra potrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione

Il matrimonio tra l’Inter e Alessandro Bastoni potrebbe chiudersi dopo l’ultima giornata di questo campionato di Serie A. Per ora mister Chivu si concentra sul presente e attende di capire se potrà schierarlo sabato contro l’Atalanta dopo il colpo alla tibia rimediata contro il Milan. Un fallo che gli è costato il giallo e lo ha costretto al cambio in un derby in cui è stato subissato di fischi dai tifosi avversari come ormai avviene in tutte le gare in trasferta.

Calciomercato Inter, accettata l'offerta del Liverpool per Bastoni
Alessandro Bastoni nel mirino del Liverpool (foto Ansa) – Interlive.it

Gli ipocriti del calcio non hanno ancora superato l’episodio con Kalulu di Inter-Juventus e forse nemmeno lo stesso Bastoni, che intanto medita sul futuro. Con i soldi persi per la prematura eliminazione dalla Champions League e la necessità di fare molti acquisti in estate, il club meneghino potrebbe dover sacrificare un pezzo pregiato nella prossima sessione estiva di calciomercato. E il difensore Azzurro è tra i papabili.

Non è un mistero che il Barcellona stia seguendo Bastoni, ma attenzione alla Premier League. Secondo il sito inglese Football Insider, in particolare, il Liverpool sarebbe sulle sue tracce e avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto l’Inter accetterà di cederlo per un’offerta definita “enorme”. Tradotto: non meno di 80 milioni di euro. Cifra molto alta, ma che non spaventa i Reds, alla ricerca di un difensore centrale mancino per la prossima stagione.

Gestione cookie