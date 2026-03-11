Inter, caso Calhanoglu: c’è una verità a cui nessuno vuole credere

Il centrocampista turco ha saltato il derby ed è indisponibile anche per l’Atalanta. Si punta a riaverlo contro la Fiorentina

L’Inter non ha giocato bene contro il Milan, anche se facendo il conto delle occasioni da gol e al netto degli errori arbitrali, avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Il derby però, come la doppia sfida col Bodo Glimt, ha messo risalto un altro fattore chiave: nelle partite importanti ci sono assenze che pesano molto. In particolare quelle di Lautaro Martinez in attacco e di Hakan Calhanoglu a centrocampo.

Il turco sembrava potesse giocare il derby, persino da titolare. E invece Chivu lo ha lasciato in panchina per tutta la gara. Lunedì si è scoperto il motivo: un nuovo infortunio muscolare costringerà Calhanoglu a saltare anche la delicata sfida di sabato contro l’Atalanta. L’obiettivo è quello di recuperare Calhanoglu per la successiva gara di domenica 22 marzo in trasferta con la Fiorentina, l’ultima giornata prima della sosta per le Nazionali.

Proprio questo argomento potrebbe celare una verità a cui i tifosi dell’Inter non vogliono credere. Come l’Italia, anche la Turchia deve affrontare i playoff per qualificarsi ai Mondiali. E c’è chi sostiene che Calhanoglu stia evitando di forzare i tempi di recupero per essere al meglio per la sua Nazionale. Visto che la sua avventura ad Appiano Gentile, peraltro, potrebbe chiudersi in estate col trasferimento al Galatasaray. L’attaccamento dimostrato ai colori nerazzurri, però, fa dubitare di questa tesi.