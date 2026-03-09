Nuovo infortunio per Calhanoglu: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

Inter: brutte notizie dopo il derby perso col Milan

Piove davvero sul bagnato in casa Inter dopo il ko nel derby che potrebbe aver riaperto il discorso Scudetto. In attesa di novità su Bastoni, il quale ieri ha rimediato un forte colpo alla tibia nell’intervento su Rabiot, arriva l’ufficialità del nuovo infortunio di Hakan Calhanoglu.

Nella conferenza post Milan-Inter, Cristian Chivu aveva dichiarato come il mancato ingresso del turco fosse dovuto alle non buone condizioni dello stesso numero 20, che stamane si è sottoposto ad esami strumentali.

Stando al comunicato ufficiale dell’Inter, gli accertamenti “hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Lo staff medico proverà a recuperarlo per la trasferta di Firenze del 22 marzo, in caso contrario il classe ’94 – alle prese col terzo problema muscolare in questa stagione – si rimetterà a disposizione di Chivu dopo la sosta per le Nazionali.