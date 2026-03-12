Inter-Atalanta, Chivu perde due giocatori. Palladino li recupera

La sfida tutta nerazzurra di sabato a Milano potrebbe perdere un paio di protagonisti e ritrovarne altrettanti

Dieci partite alla fine del campionato. Saranno dieci finali per l’Inter. Può sembrare scontato dirlo, ma dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, quella di sabato a San Siro contro l’Atalanta diventa una partita decisiva. Bisogna rialzare subito la testa e mandare un messaggio a sé stessi e ai ‘cugini’. E’ ovvio che mister Chivu schiererà la miglior formazione possibile, ma bisogna capire chi avrà a disposizione.

A due giorni dal calcio d’inizio, l’unico sicuro assente è Lautaro Martinez, che spera di recuperare per la Fiorentina. In forte dubbio anche Alessandro Bastoni, uscito malconcio dal derby per un colpo alla tibia: tra oggi e domani il provino decisivo. Procede bene, invece, il recupero di Hakan Calhanoglu, alle prese con un risentimento agli adduttori. Ma Chivu non vuole rischiare nessuno, perché la sfida con l’Atalanta è fondamentale, ma poi ne mancheranno altre nove e non si possono rischiare infortuni più gravi.

Discorso opposto dall’altra parte per Raffaele Palladino. Il tecnico dei bergamaschi riavrà a disposizione Giorgio Scalvini in difesa dal primo minuto, mentre a gara in corsa potrebbe avere spazio a centrocampo anche Ederson. Verso il pieno recupero anche De Ketelaere e Raspadori in attacco, ma è quasi impossibile che possano essere convocati già per sabato a Milano.