Chivu: “Ecco la mia preoccupazione. Recupero Thuram, vi spiego”

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Le parole del tecnico dell’Inter prima del delicato match contro l’Atalanta

“Se sono preoccupato dopo il derby? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa (ride, ndr), la mia preoccupazione è sempre stata la costruzione del gruppo, il nostro cammino. L’importante è la direzione, l’importante sono gli obiettivi“.

Così Chivu a Dazn prima della sfida con l’Atalanta, una sfida da vincere a tutti i costi per riprendere la grande marcia Scudetto dopo il ko col Milan che ha un po’ riaperto i giochi.

Chivu a Dazn prima di Inter-Atalanta
Da Thuram al derby, le parole di Chivu prima di Inter-Atalanta – Interlive.it

“Abbiamo sempre dichiarato la voglia di essere competitivi fino in fondo – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Dopo una sconfitta non è cambiato nulla, abbiamo lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione che ci hanno ha portato fino a questo punto”.

Oltre che di Bastoni, Chivu dovrà fare ancora a meno di Lautaro e Calhanoglu. Assenze pesantissime, ma allo stesso tempo ha ritrovato Thuram dopo l’assenza nel derby a causa della febbre: “Il suo recupero è importante. Si è allenato bene e ora lo abbiamo al cento per cento. Ci fa piacere perché è un giocatori di assoluta importanza per noi”