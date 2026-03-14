Chivu: “Ecco la mia preoccupazione. Recupero Thuram, vi spiego”

Le parole del tecnico dell’Inter prima del delicato match contro l’Atalanta

“Se sono preoccupato dopo il derby? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa (ride, ndr), la mia preoccupazione è sempre stata la costruzione del gruppo, il nostro cammino. L’importante è la direzione, l’importante sono gli obiettivi“.

Così Chivu a Dazn prima della sfida con l’Atalanta, una sfida da vincere a tutti i costi per riprendere la grande marcia Scudetto dopo il ko col Milan che ha un po’ riaperto i giochi.

“Abbiamo sempre dichiarato la voglia di essere competitivi fino in fondo – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Dopo una sconfitta non è cambiato nulla, abbiamo lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione che ci hanno ha portato fino a questo punto”.

Oltre che di Bastoni, Chivu dovrà fare ancora a meno di Lautaro e Calhanoglu. Assenze pesantissime, ma allo stesso tempo ha ritrovato Thuram dopo l’assenza nel derby a causa della febbre: “Il suo recupero è importante. Si è allenato bene e ora lo abbiamo al cento per cento. Ci fa piacere perché è un giocatori di assoluta importanza per noi”