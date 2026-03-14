Rabbia Inter dopo la gara con l’Atalanta: deciso il silenzio stampa, i dettagli

Squadra e società furiose. Neanche Marotta commenterà il pareggio di oggi

Inter in silenzio stampa dopo la partita con l’Atalanta, finita 1-1 con lo zampino di Manganiello. Come raccolto da Interlive.it, dal club nerazzurro filtra grande disappunto per quanto accaduto. Il silenzio stampa rappresenta quindi una sorta di forma di protesta per le decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare squadra, Chivu (espulso) club e tutto San Siro.

Secondo la società, è netta la spinta di Sulemana su Dumfries nell’azione che ha portato al gol del pareggio di Krstovic al minuto 83. Inoltre viene ritenuto evidente il rigore per l’intervento su Frattesi nel finale di partita. Questi due episodi sono considerati determinanti sull’esito del match, un 1-1 che può consentire al Milan di ridurre a -5 il distacco dal primo posto.