Svolta ufficiale per Bastoni al Barcellona: cosa è successo nelle ultime ore

Vittoria schiacciante e ora, secondo fonti catalane, possono partire i colloqui con l’Inter

Bastoni al Barcellona, in Catalogna sono convinti che l’affare possa andare in porto. Il punto di partenza era la rielezione di Laporta alla carica di presidente, e proprio nelle scorse ore ciò è avvenuto con una vittoria schiacciante sull’avversario, molto debole, Victor Font.

Laporta è stato rieletto per la terza volta con 32.934 voti sui 48.480 espressi, contro i 14.385 conquistati da Font. In pratica il 70% delle preferenze è andato a lui: “È fantastico vedere che i soci possono ancora scegliere chi ci rappresenta – le sue prime parole dopo la rielezione – Questa passione rende il club così speciale”.

Con la conferma di Laporta alla guida del club blaugrana, non è più in discussione la permanenza in panchina di Hansi Flick, assieme al Ds Deco grande estimatore di Bastoni. Per ‘Sport’ ci sono già stati dei colloqui (positivi) con l’agente del classe ’99, secondo quanto sostengono aperto al trasferimento al Barça. In società c’è fiducia sul fatto che si possa trovare un’intesa con l’Inter, la quale parte da una valutazione di 70/80 milioni.

L’Inter non vuole cederlo, anzi è pronta a discutere il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2028) alzando l’attuale ingaggio di 5,5 milioni. Ma come accade soprattutto in questi casi, sarà fondamentale la volontà del calciatore, cioè di Bastoni che a meno di sorprese sarà di nuovo a disposizione di Chivu per la trasferta di Firenze, dopo aver saltato il match con l’Atalanta per via della forte contusione alla tibia rimediata nel derby col Milan.