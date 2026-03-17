Squalifica e due diffide: le decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo dopo Inter-Atalanta

Un totale di nove giornate di stop dopo la 29esima giornata di Serie A: ecco tutti i dettagli

È stato pubblicato il dispositivo ufficiale del Giudice sportivo in merito alla 29esima giornata di Serie A. C’era attesa per le decisioni su quanto accaduto sabato scorso in Inter-Atalanta.

Nelle scorse ore si era parlato di una possibile squalifica anche ai danni Kolarov, per espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro Manganiello dopo la mancata assegnazione del rigore per l’intervento su Scalvini ai danni di Frattesi.

Nel dispositivo appena uscito, però, del nome del serbo non vi è traccia. L’unico squalificato è Cristian Chivu, espulso per doppia ammonizione da Manganiello per le proteste successive alla rete dell’1-1 di Krstovic. Il tecnico romeno è stato sospeso per un turno, così a Firenze sarà costretto ad assistere dalla tribuna, con il suo posto in panchina che verrà preso proprio da Kolarov. Per quanto riguarda i calciatori, entrano in diffida sia Carlos Augusto che Sucic.

Il Giudice sportivo ha squalificato una giornata anche Sarri, reo in Lazio-Milan di aver “criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale uscendo dall’area tecnica” e cinque calciatori: Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese), Obert (Cagliari), Wesley (Roma) e Delprato (Parma). Due giornate di squalifica, invece, a Durosinmi del Pisa, poiché al ’37° del primo tempo” di Pisa-Cagliari, ha “colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria con il pallone non in gioco”.