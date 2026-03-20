Chivu NON convoca Lautaro: cinque giocatori per due maglie

L’allenatore dell’Inter non vuole rischiare il suo capitano contro la Fiorentina: non andrà nemmeno in panchina

Arrivederci a Pasqua. Come anticipato da Interlive.it, Lautaro Martinez non sarà convocato per la trasferta di domenica sera contro la Fiorentina che chiude la 30esima giornata di Serie A. Poi ci sarà la pausa per le Nazionali e quindi il rush finale di stagione con le ultime sette di campionato e la semifinale di ritorno (e si spera poi la finalissima) di Coppa Italia. Quindi Cristian Chivu non vuole rischiare ricadute.

Le gare giocate senza il bomber argentino hanno dimostrato che è tutta un’altra Inter. Gli 8 punti di vantaggio sul Milan non possono far stare tranquilli, ma restano un buon margine. E allora Lautaro resterà ad Appiano Gentile ad allenarsi insieme all’altro infortunato Mkhitaryan: dopo la sosta c’è la super sfida alla Roma che può essere decisiva nella corsa scudetto. Sperando non ci siano errori arbitrali come nella passata stagione.

Intanto Chivu si concentra sulla sfida ai viola di Vanoli. Formazione fatta per nove undicesimi, con due ballottaggi. Il primo in difesa: Bastoni è recuperato e potrebbe partire titolare, favorito su Carlos Augusto (che è pure in diffida). Ma c’è anche l’opzione Acerbi al centro con uno tra Bisseck e Akanji dirottato a braccetto sinistro. Discorso simile in mediana: possibile rientro dal primo minuto per Calhanoglu, che si gioca il posto con Sucic.