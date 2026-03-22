Kolarov: “Stasera è una grande occasione. Perché sono fiducioso”

Il vice di Chivu: “Atalanta capitolo chiuso, la squadra è in ripresa e vogliamo fare una grande partita”

“Io sono tranquillo e la squadra sta benissimo”. Così Kolarov a ‘Dazn’ prima di Fiorentina-Inter. Stasera il tecnico serbo sostituirà Chivu, in tribuna perché squalificato dopo l’espulsione rimediata sabato scorso nella gara con l’Atalanta. “È la prima volta da solo, ma ho fiducia avendo visto la squadra come sta. I giocatori ci trasmettono serenità”.

Kolarov è considerato un po’ lo psicologo dello staff di Chivu, per questo gli viene chiesto come sta mentalmente dopo il pari con l’Atalanta e le vittorie di ieri di Napoli e Milan: “L’Atalanta è un capitolo chiuso – ha sottolineato – Sono capitate varie cose durante il campionato, però la squadra è in ripresa.

In settimana ci siamo allenati benissimo e questa sera vogliamo fare una grande partita. La Fiorentina è in crescita, ma noi vogliamo dire la nostra. Nelle ultime due gare non siamo stati brillantissimi, questo è vero, perciò quella di stasera è una grande occasione per tornare a far bene”, ha concluso Kolarov.