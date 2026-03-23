Piove sul bagnato in casa Inter: squalifica e niente Roma

Giallo pesante ieri al ‘Franchi’ contro la Fiorentina

Non solo il pareggio che ufficializza la crisi alimentando ulteriormente le speranze Scudetto di Milan e Napoli, Fiorentina-Inter si porta dietro anche la squalifica di Carlos Augusto. Schierato di nuovo al posto dell’infortunato Bastoni, il brasiliano ha rimediato un giallo pesante visto che era in diffida.

Sostituito da Chivu all’intervallo in perfetto stile Inzaghi, Carlos Augusto verrà squalificato un turno dal Giudice sportivo. Ciò significa che salterà il big match con la Roma in programma subito dopo la sosta per le Nazionali, nella fattispecie il 5 di aprile giorno di Pasqua.

Quella di Carlos Augusto sarà un’assenza molto importante. Con l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo e anche ieri, fino al cambio, stava disputando una buona partita. Di fatto Chivu non avrà il sostituto naturale di Bastoni, che se tutto filerà liscio rientrerà proprio coi giallorossi dopo aver saltato le ultime due gare.