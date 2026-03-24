Carlos Augusto e non solo: UFFICIALE, 6 giornate di squalifica

Salteranno la 31esima giornata del campionato di Serie A

Mancava solo l’ufficialità, arrivata poco fa: Carlos Augusto salterà il big match tra Inter-Roma in programma dopo la sosta per le Nazionali. Precisamente domenica 5 aprile, a Pasqua.

Il Giudice sportivo gli ha inflitto una giornata di squalifica dopo l’ammonizione che il brasiliano si è beccato al ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Era diffidato e per questo è stato sanzionato con un turno di stop. Il numero 30 non è l’unico calciatore sospeso per una gara dal dott.Gerardo Mastrandrea: gli altri sono Dossena (Cagliari), Davis (Udinese) e Troilo (Parma).

Sanzionati con una giornata di stop anche Emanuele Mancini e Alessio Cracolici. Il primo, componente dello staff tecnico di De Rossi al Genoa, ha “rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara” durante la sfida con l’Udinese persa 2-0; il secondo, team manager del Parma, ha “contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica” nel secondo tempo della sfida con la Cremonese.