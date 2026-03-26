Un altro Lautaro per l’Inter: “Offerta allettante in estate”

Ha una clausola choc e di recente è stato accostato anche alla Juve

L’Inter ha una grande tradizione di affari in Sudamerica, nello specifico in Argentina. L’ultimo di una certa portata, per le cifre e il valore del calciatore, è stato quello con protagonista Lautaro Martinez.

L’attuale capitano della squadra di Chivu fu strappato al Racing di Milito nel 2018, nonché alla concorrenza dell’Atletico Madrid per circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Una grande operazione col senno del poi, visto quanto fatto dal classe ’97 in otto stagioni con la maglia nerazzurra: 171 gol e 5 trofei, tra cui 2 Scudetti.

A proposito di Lautaro e Argentina, il prossimo acquisto a tinte albiceleste potrebbe essere Lautaro Rivero. Si tratta di un difensore di 22 anni che, dopo il prestito al Central Cordoba, si è ritagliato un posto di rilievo nel River Plate. Ha conquistato tutti, compreso il CT Scaloni che lo scorso ottobre lo ha convocato per le amichevoli contro Venezuela e Portorico. Lautaro Rivero ha esordito contro quest’ultimo, disputando l’intero secondo tempo.

Inter su Lautaro Rivero: clausola da 100 milioni e Javier Pastore come agente

Per ‘El Crack Deportivo’ l’Inter ha cominciato a seguirlo con attenzione. Secondo la stessa fonte, il River si aspetta “un’offerta allettante” dei nerazzurri nella prossima sessione estiva di calciomercato. Lautaro Rivero ha un contratto fino al 2028 e una clausola da 86 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro.

Accostato anche alle big inglesi, vedi il Manchester City, come alla Juventus, il classe 2003 fa parte della scuderia dell’ex fantasista di Palermo e Roma Javier Pastore. Di recente si è preso un certo Enzo Fernandez…

Che possa essere davvero Lautaro Rivero il prossimo affare dell’Inter in Argentina? Per ora l’ultimissimo è stato proprio un difensore del 2003, Tomas Palacios, e non è andata benissimo…