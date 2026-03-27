Sommer può restare un altro anno: confermata la notizia di Interlive

Il contratto del portiere svizzero scade a giugno, ma l’Inter ragiona sulla sua conferma in qualità di secondo

L’avventura di Sommer all’Inter, iniziata nel 2023, potrebbe proseguire per un’altra stagione. La notizia di Interlive.it del 10 marzo è stata confermata da ‘La Gazzetta dello Sport’. In buona sostanza il club nerazzurro ragiona sul rinnovo del contratto del portiere svizzero, in scadenza il prossimo 30 giugno.

“La sua esperienza potrebbe tornare utile al portiere che verrà – scrive la ‘rosea’ – (…) I dirigenti dell’Inter sarebbero pronti a proporgli di rimanere ancora a Milano. Da capire se accetterà“. Sommer verrebbe ‘retrocesso’ al ruolo di vice, molto probabilmente di Vicario che è il nome in cima alla lista di Ausilio anche per ragioni squisitamente economiche.

Bisognerà capire quali sono i piani di Sommer per il suo immediato futuro, c’è l’ipotesi di un ritorno al Basilea ma anche quella che parla di un ritiro dal calcio giocato. Stesso discorso per Mkhitaryan, l’altro ‘senatore’ a cui i nerazzurri pensano di proporre un prolungamento.

Tornando a Sommer, da un anno e mezzo almeno nel mirino dei media e soprattutto dei tifosi dell’Inter, in caso di prolungamento giocherebbe la sua quarta e ultima stagione in nerazzurro.

Nelle prime tre, che include questa agli sgoccioli, è stato un titolare inamovibile: alle sue spalle Audero e poi, dal 2024, Josep Martinez. A meno di sorprese, lo spagnolo farà le valigie in estate, ‘finanziando’ in tutto o in parte l’investimento per Vicario.