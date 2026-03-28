Frattesi pedina di scambio, ma in Premier: “Perché non gioco? Me lo chiedo anche io”

Ausilio può riprovare lo scambio con un suo vecchio pallino

Sarebbe sorprendente se restasse, non se andasse via. Il destino di Frattesi appare proprio segnato, ricordando che l’Inter disposta a cederlo già nel gennaio scorso. Col Nottingham è saltato tutto solo perché alla fine il Liverpool ha detto no al prestito di Curtis Jones. L’operazione coi ‘Reds’ può riaprirsi in estate, così come quella col Forest per il classe ’99 ex Sassuolo.

Negli ultimi giorni per Frattesi si è parlato nuovamente di un suo possibile ritorno alla Roma, come contropartita per Manu Kone. Ma a Gasperini stuzzica più Carlos Augusto, anche lui seguito da Riso. C’è poi sempre la suggestione Juve, poiché Spalletti è un suo grande estimatore: ma un accordo tra due club così acerrimi rivali, seppur ormai solo in campo, rimane complicato da trovare.

Allo stato attuale la Premier rimane la destinazione più probabile per Frattesi, il quale con Chivu quest’anno ha trovato ancor meno spazio che con Simone Inzaghi. Complice, va detto, alcuni problemi fisici, da principio l’operazione all’ernia a inizio estate. Proprio con il Nottingham, a patto che eviti la retrocessione in Championship, si potrebbe riallacciare il discorso, con Ausilio che può riprovare a includere Dan Ndoye, quindi uno scambio alla pari o quasi.

Ausilio può riprovare lo scambio Frattesi-Ndoye

L’esterno elvetico ex Bologna è una vecchia fiamma del Ds nerazzurro nonché un profilo, a quanto pare, molto gradito al tecnico romeno. Sarebbe perfetto anche nell’eventualità di un cambio di modulo, non dimenticando che con la sua Nazionale ha giocato pure da seconda punta.

In Inghilterra ha fatto molta fatica, dopo l’infortunio e il cambio di allenatore (è arrivato Vitor Pereira) non ha praticamente trovato più spazio: “Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anche io”, ha risposto sarcastiamente Ndoye alla domanda di ‘RTS’ dopo l’amichevole Svizzera-Germania finita 4-3 con il classe 2000 autore del primo gol della gara.

Al microfono di ‘Sport Mediaset’, invece, Ndoye ha dribblato l’argomento futuro, nello specifico quello riguardante un suo possibile ritorno in Serie A: “Adesso penso solo a finire la stagione. Sono andato in Premier League per una mia scelta, sono contento lì, poi vedremo quello che succederà a fine anno”.