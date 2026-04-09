Calciomercato Inter, follia Oaktree solo per questo giocatore

Il fondo americano pronto a stanziare un extra budget nella sessione estiva per mettere a segno un colpo ad effetto

La precoce eliminazione in Champions League già ai playoff contro il Bodo Glimt avrà delle ripercussioni sulla prossima sessione di calciomercato dell’Inter. In Viale della Liberazione si era messo in preventivo di arrivare almeno agli ottavi ed i mancati introiti della Uefa pesano sul bilancio. Ecco perché ieri è uscita la notizia che il fondo Oaktree ha intenzione di stanziare solo 40 milioni di euro per il mercato.

Il resto dei soldi dovrà arrivare dalle cessioni di big come Thuram e Bastoni oppure di qualche panchinaro. C’è soltanto un calciatore, come riportato dal Corriere dello Sport, per il quale Oaktree sarebbe disposto ad autorizzare Marotta e Ausilio a spendere un extra budget a luglio. Gli americani vorrebbero fare un colpo ad effetto e l’obiettivo numero uno per età e per qualità tecniche risponde al nome di Nico Paz.

Il fantasista del Como, tuttavia, dovrebbe tornare al Real Madrid pronto a esercitare la clausola di recompra per appena 9 milioni di euro. Il futuro del Nazionale argentino è ancora tutto da scrivere e dipenderà anche da come andranno i Mondiali e da chi siederà sulla panchina dei blancos. Il rischio è che una decisione venga presa dopo il precampionato nell‘ultima settimana di agosto. L’Inter sarebbe disposta ad aspettare? Vedremo cosa farà Oaktree.