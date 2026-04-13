Marotta sul rigore inventato in Como-Inter: “Immaginate questo”

Le parole del presidente nerazzurro sull’episodio che ha rischiato di compromettere il risultato finale delka sfida del Sinigaglia

Massa è stato un disastro in Como-Inter. Non solo per il rigore inesistente assegnato contro i nerazzurri per l’intervento di Bonny su Nico Paz, anche se questo resta l’episodio eclatante, quello che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e, chissà, di un campionato.

Per fortuna dell’Inter, ma anche dello stesso Massa, la sua decisione (condivisa dal Var) non ha impedito a Thuram e compagni di espugnare il Sinigaglia arrivando a un passo dall’agognato Scudetto.

“Non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto – ha sottolineato Marotta dopo l’Assemblea di Lega – ma immaginate quel rigore con un risultato diverso. Saremmo qui a recriminare…”.

Il presidente dell’Inter si auspica “che possa trovarsi una simbiosi tra Var e arbitro, poiché ultimamente questo errori si verificano spesso”. Di recente, va detto, a danno della stessa Inter. E la chiamano, in tanti nonostante tutto, la Marotta League…