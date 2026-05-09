Chivu: “Bisogna onorare questa partita”. Poi annuncia quanti minuti giocherà Lautaro

Le parole del tecnico nerazzurro prima di Lazio-Inter

Il primo pensiero di Chivu, nell’intervista a Dazn pre Lazio-Inter, è per Evaristo Beccalossi scomparso nella notte del 6 maggio: “Condoglianze alla famiglia e al mondo Inter che ha perso una leggenda per tutto quello che ha rappresentato. Ha onorato al meglio l’interismo, il fare parte di questa famiglia. Ci spiace aver perso una persona così”.

Chivu parla chiaro, bisogna onorare questa gara nonostante lo Scudetto sia già stato vinto: “Serve essere la migliore nostra versione e dare continuità a quanto fatto quest’anno di buono, mantenendo i principi nostri e i valori che abbiamo cercato di avere durante la stagione. Bisogna disputare una partita seria, perché lo è anche se siamo Campioni d’Italia“.

Davanti torna titolare Lautaro. Il capitano metterà un po’ di benzina nelle gambe in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera: “Sta bene, come ha dimostrato col Parma. Vogliamo dargli un’ora di gioco se ce la fa, proprio per dargli il ritmo partita. Abbiamo scelto Thuram perché senza nulla togliere a Pio Esposito e Bonny, Lautaro ha bisogno di Marcus”, ha concluso Chivu.