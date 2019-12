Arturo Vidal rimane il desiderio numero uno di Conte per il centrocampista in otticca mercato di gennaio. Ma per il cileno salta fuori un altro ostacolo

Arturo Vidal resta in cima alla lista di Conte per la sessione invernale, il primo in assoluto nella categoria rinforzi a centrocampo. Il tecnico nerazzurro considera il cileno perfetto per far compiere un importante salto di qualità alla sua squadra consentendole di competere fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che però, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Catalogna, deve fare i conti con un altro ostacolo.

Calciomercato Inter, Barcellona e non solo: Vidal obiettivo complicato

Portare a Milano Vidal sarà, per Marotta e Ausilio, molto complicato. Fin qui, infatti, il Barcellona non ha aperto alla cessione con la formula del prestito e forse non lo farà mai a meno che i nerazzurri non inseriscano l’obbligo anziché il diritto di riscatto. Atteso per oggi il faccia a faccia tra la dirigenza interista e l’agente del classe ’87, Fernando Felicevich per fare il punto della situazione. Vidal è scontento del suo poco utilizzo e per questo propenso a dire addio ai blaugrana già a gennaio, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’ i suoi compagni di squadra stanno provando a convincerlo a rimanere in squadra poiché lo considerano un elemento fondamentale dal punto di vista tecnico-tattico ma anche per la sua esperienza ai massimi livelli. Non è escluso possano riuscirci.

Calciomercato Inter, da Ferreira a De Paul: le alternative a Vidal

Ad oggi l’alternativa più ‘forte’ a Vidal è Rodrigo De Paul dell’Udinese, considerato che per Kulusevski bsiognerà probabilmente attendere la fine della stagione. Occhio però alla ‘sorpresa’ Cristian Ferreira, classe ’99 del River Plate. Oggi l’agente dell’argentino si è incontrato con l’Inter nella sede di Viale della Liberazione. Il ragazzo ha una clausola di 25 milioni di dollari.

