Fiorentina-Inter, Conte fa scattare l’allarme Borja Valero

Inter in emergenza totale in vista della sfida col Genoa: a centrocampo oltre ai soliti noti mancherà lo squalificato Brozovic. Ed è a rischio anche Borja Valero

Inter in emergenza totale, specie a centrocampo, per l’ultima dell’anno contro il Genoa in programma sabato prossimo al ‘Meazza’. In conferenza stampa, dopo il pari con la Fiorentina, Antonio Conte ha dichiarato a sorpresa che Borja Valero è alle prese con un affaticamento muscolare da valutare nei prossimi giorni. In caso di forfait pure dello spagnolo, stasera il migliore in campo in assoluto, per il match contro il ‘Grifone’ dell’ex Thiago Motta il tecnico interista avrebbe a disposizione solamente due centrocampisti – considerata pure la squalifica certa di Brozovic – ovvero Vecino e il baby Agoume (che proprio stasera ha debuttato in Serie A), tre con l’eventuale recupero di Gagliardini.

LEGGI ANCHE ->>> Fiorentina-Inter, Conte attacca: “Devono vergognarsi! Ecco la scelta del club”

LEGGI ANCHE ->>> Sorteggio sedicesimi Europa League: le possibili avversarie dell’Inter