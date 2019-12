Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il pareggio al Franchi contro la Fiorentina

“Come col Barcellona abbiamo raccolto meno di quanto seminato, dispiace perché c’era stata una buona risposta da parte della squadra”. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ Antonio Conte non è riuscito a nascondere la delusione per il pareggio subito nel recupero dalla Fiorentina che impedisce all’Inter di tornare da sola in vetta alla classifica: “Meritavamo qualcosa in più sia oggi che martedì in Champions e settimana scorsa con la Roma – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Le ultime tre potevano essere tre potenziali vittorie, ma non penso ci sia da recriminare sull’impegno e la determinazione dei ragazzi. Se abbiamo pazienza possiamo costruire e migliorare sugli errori, se poi non ce l’abbiamo pensando di poter vincere ogni partita, allora non siamo sulla retta giusta”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, innesti a gennaio: Marotta parla chiaro!

LEGGI ANCHE ->>> Inter, Marotta e il nuovo affare ‘alla Morata’: che colpo per Conte!

Fiorentina-Inter, Conte: “Lukaku e Lautaro avrebbero bisogno di riposare. Lettera al Cds? Assurdo chiedere le mie scuse, è tutto in mano all’avvocato!”

“Stanno giocando sempre gli stessi e quindi è inevitabile pagare qualcosa in termini di stanchezza – ha sottolineato Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. – Qui però non è un campo facile, anche se c’è del rammarico per non essere usciti dalla gara coi tre punti. Attaccanti male stasera? Purtroppo non possono ripasare visto che ci è venuto a mancare anche Sanchez. Ringrazio sia Lukaku che Lautaro perché stanno facendo grandi cose, avrebbero magari bisogno di riposare ma non ce lo possiamo permettere. Il gol lo andremo ad analizzare e cercheremo di lavorarci. Dispiace subire una rete così, ora bisogna valutare tutto con calma per cercare di essere più precisi la prossima volta. Questione lettera al ‘Corriere dello Sport’? E’ tutta in mano all’avvocato – ha tuonato l’allenatore interista in conclusione – è stata una scelta dell’Inter e c’è poco da dire. Annullando conferenza stampa volevamo dare un segnale a tutta la categoria. Assurdo chiedere le mie scuse, ma stiamo scherzando, l’USSI si deve vergognare. Chi ha la penna non può distruggere le persone.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta

Esposito nella scuderia di Totti? Le ultime di InterLive