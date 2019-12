Politano è destinato a ritrovare una maglia da titolare dopo tre mesi sabato col Genoa nell’ultimo match del 2019. A gennaio potrebbe però salutare l’Inter

A meno di scelte clamorose di Antonio Conte, Matteo Politano ritroverà una maglia da titolare tre mesi dopo l’ultima volta – nella sfida casalinga di metà settembre con l’Udinese – sabato alle 18 allo stadio ‘Meazza’ nel match contro il Genoa dell’ex nerazzurro Thiago Motta a forte rischio esonero. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. L’esterno è infatti il candidato principale, per non dire unico a sostituire davanti lo squalificato Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, obiettivo centrocampista: Marotta vede due agenti

Calciomercato Inter, Politano in bilico: tre possibili destinazioni

Politano potrebbe essere anche uno dei protagonisti del prossimo calciomercato di gennaio. Da tempo il calciatore è insoddisfatto del fin qui scarso utilizzo, anche se stando alle informazioni in possesso di Interlive.it, Antonio Conte darebbe il via libera alla sua cessione solo nel caso in cui arrivassero due nuovi attaccanti. Il tecnico interista potrebbe forse ‘ammorbidirsi’ se emergesse la possibilità di uno scambio – ovviamente non alla pari – con Fernando Llorente, ‘bocciato’ da Gattuso che per il suo 4-3-3 necessiterebbe pure di un altro esterno. Il Napoli rappresenta quindi una potenziale pretendente al classe ’93, le altre due sono lo stesso Genoa dell’amico Preziosi – occhio qui a uno scambio di prestiti con Pinamonti – e soprattutto la Fiorentina di Rocco Commisso.

LEGGI ANCHE ->>> Esposito nella scuderia di Totti? Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Politano ‘acconto’ per Chiesa. La proposta clamorosa della Juve

I viola hanno assoluto bisogno di un rinforzo in attacco considerata l’assenza forzata di Ribery fino a febbraio-marzo. Pradé ci ha provato a lungo l’estate scorsa e, a detta dei ben informati, è intenzionato a riprovarci a gennaio. Marotta potrebbe utilizzare Politano come una sorta di ‘acconto’ per Federico Chiesa, uno dei grandi obiettivi dell’Inter per il quale è in atto un vero e proprio aspro duello con la Juventus. I bianconeri, come rivelatovi dalla nostra redazione, hanno proposto al club targato Suning il cartellino di Bernardeschi a prezzo di favore oltre che a giugno in cambio dell’uscita dalla corsa al gioiello dei ‘gigliati’. Offerta che naturalmente non verrà presa in considerazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta

Inter, Marotta e il nuovo affare ‘alla Morata’: che colpo per Conte!