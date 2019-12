L’Inter avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del Tottenham rilanciato alla grande da Mourinho. Si tratta del giovane difensore argentino Foyth

L’Inter ha messo nel mirino il Tottenham, o meglio i suoi giocatori migliori che sono pure in scadenza di contratto a giugno. Parliamo naturalmente dei difensori belgi Alderweireld e Vertonghen nonché soprattutto di Eriksen, vero ‘pallino’ di Marotta che per convincerlo a scegliere il progetto nerazzurro avrebbe messo sul tavolo un quinquennale da ben 9 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore, però, è emerso che i nerazzurri ‘guardano’ in casa del club londinese – rilanciato alla grande con l’avvento di Mourinho al posto dell’esonerato Pochettino – anche perché interessati al giovane centrale argentino Foyth. Il classe ’98 ha fin qui trovato pochissimo spazio e per questo potrebbe lasciare gli ‘Spurs’ già a gennaio. Su di lui ci sono anche Milan, Roma e Torino.

