A giugno Icardi potrebbe rifiutare di legarsi al Paris Saint-Germain per i prossimi anni e rimettersi sul mercato. Può pensarci il Real offrendo all’Inter due scambi

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe non essere al Paris Saint-Germain, ma per volontà dello stesso centravanti argentino e non perché il club transalpino non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto fissato intorno ai 70 milioni di euro. Negli ultimi giorni sono saliti alla ribalta rumors di calciomercato che danno il classe ’93 di Rosario non così sicuro di restare a Parigi oltre questa stagione – fin qui straordinaria con 13 gol in 16 partite – più precisamente di far ritorno a Milano dove è di fatto rimasta la sua famiglia.

Calciomercato Inter, nuova destinazione per Icardi: può riprovarci la Juventus, ma occhio al Real Madrid

Magari in cuor suo Icardi spera di rientrare nei piani dell’Inter, ancora proprietaria del suo cartellino, ma ciò va escluso totalmente visto quanto avvenuto nella scorsa stagione. Per cui, qualora rifiutasse di rimanere al PSG, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a cercargli una nuova sistemazione. All’attuale numero 18 dei parigini potrebbe ripensarci la Juventus, anche se una trattativa tra i due club – considerati i rapporti pessimi tra l’Ad interista e il suo ex amico Paratici – sarebbe molto più che complicata, come pure altri top club stranieri, su tutti il Real Madrid. Visto il flop di Jovic, le ‘Merengues’ sono difatti di nuovo alla ricerca di un degno erede di Benzema e Icardi potrebbe rappresentare il profilo ideale seppur parliamo di due calciatori molto diversi.

Calciomercato Inter, Icardi al Real: ipotesi scambio pazzesco!

Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto due scambi: uno proprio con Jovic, già offerto per Lautaro Martinez, più una trentina di milioni, l’altro alla pari nientemeno che con Isco. Lo spagnolo non è al centro del progetto di Zidane ed è molto stimato da Marotta che per la trequarti sta provando a piazzare il colpo Eriksen a costo zero. Un colpo di difficile realizzazione, ecco allora che Isco rappresenterebbe una validissima alternativa al danese del Tottenham. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

