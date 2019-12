Suning e Marotta decisi ad accontentare Conte nel prossimo calciomercato Inter di gennaio. Stanziato un budget importante per piazzare un doppio colpo

Antonio Conte crede di potersi giocare lo scudetto con la Juventus fino alla fine, ma ha chiesto alla sua società un intervento importante nel calciomercato di gennaio per rinforzare una rosa corta e martoriata da numerosi infortuni. Il gruppo Suning sembra ben disposto ad accontentare il proprio allenatore, tanto che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ ha stanziato un budget di 50 milioni di euro per la finestra invernale ormai alle porte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Futuro Icardi, clamorosa Wanda Nara: ”Non escludo ritorno a Milano”

LEGGI ANCHE ->>> Inter, emergenza a centrocampo: ecco la ‘soluzione’ di Conte

Calciomercato Inter, doppio regalo per Conte: le ultime

Nella sessione cosiddetta ‘di riparazione’, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero regalare a Conte perlomeno due nuovi giocatori. Un laterale mancino e un centrocampista le priorità della dirigenza e dello stesso salentino. Per quanto riguarda il primo ruolo, in cima alla lista figura Marcos Alonso del Chelsea. Lo spagnolo è ai margini della formazione allenata da Lampard ma i ‘Blues’ chiedono comunque una cifra importante oltre che la cessione a titolo definitivo: l’Inter è tuttavia fiduciosa sul fatto di riuscire a strapparlo alla fine con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto oppure obbligo condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Per quanto concerne il centrocampista, invece, Vidal resta il ‘sogno’ anche se il Barcellona ieri ha ribadito di non volersene privare a gennaio. L’alternativa numero uno è Kulusevski: con l’Atalanta si può chiudere intorno ai 35 milioni, con il Parma che potrebbe dare il via libera alla partenza del talento svedese in cambio di Dimarco e Barrow. In lizza rimangono comunque gli argentini De Paul (Udinese) e Ferreira del River Plate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Icardi, occhio al Real Madrid: possibile scambio Galactico

Tocca a Politano, ma a gennaio può partire: corsa a tre