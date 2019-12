Brutte notizie per il calciomercato Inter: il Tottenham di Mourinho ha blindato Toby Alderweireld che era obiettivo a costo zero dei nerazzurri

Toby Alderweireld non è più un obiettivo dei nerazzurri, perlomeno a costo zero. Già perché a sorpresa il difensore belga ha rinnovato il contratto con il Tottenham, in scadenza appunto a fine stagione. Il 30enne di Wilrijk ha firmato fino al 2023. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Vedremo se ora farà lo stesso il suo connazionale nonché compagno di reparto Jan Vertonghen, pure lui in scadenza a giugno e nel mirino di Beppe Marotta, ‘beffato’ dalla mossa del club inglese rilanciato dal grande ex José Mourinho.

Prolungamento difficile se non impossibile invece per Eriksen: il danese sarebbe infatti intenzionato a dire addio agli ‘Spurs’. L’Ad interista sta provando a convincerlo con una proposta di contratto quinquennale da ben 9 milioni a stagione, anche se al momento due top club stranieri sembrano essere in pole: il Real Madrid e il Manchester United, propensi a prenderlo già a gennaio.

