Zhang ha incontrato l’Atalanta per provare a bloccare Kulusevski: la richiesta è di 40 milioni di euro. Pericolo Juve, che mette sul piatto un giocatore

Nuovo sprint dell’Inter per Dejan Kulusevski. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ ieri Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra si sono incontrati con l’Atalanta provando a chiudere una volta per tutte l’operazione: sul tavolo una proposta di 35 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. L’offerta non è stata però ritenuta sufficiente da Percassi, il quale per il talento classe 2000 pretende almeno 40 milioni di euro. Le parti sono comunque vicine a un’intesa, con l’affare che andrebbe in porto in ottica giugno dato che il Parma ha ribadito di non voler anticipare già a gennaio la fine del prestito. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Juventus per Kulusevski: le ultime

Fino a che non ci saranno le firme, però, l’Inter dovrà temere più di tutti la Juventus. Già perché secondo ‘Tuttosport’ i bianconeri non si sono affatto rassegnati all’idea di perdere il duello coi nerazzurri per il 19enne. Il CFO Paratici, già in aperta e aspra sfida con l’ex amico Marotta per Federico Chiesa, è pronto a mettere sul tavolo una contropartita che potrebbe essere ritenuta molto interessante dalla ‘Dea’, vale a dire il croato Marko Pjaca. C’è poi pure l’ipotesi Mandzukic, un profilo che a Bergamo starebbero valutando da un po’ per aggiungere esperienza alla squadra in previsione degli ottavi di Champions.

Calciomercato Inter, corsia privilegiata per Kulusevski: ecco perché

L’Inter si sente comunque sicura di poter mettere le mani sul cartellino di Kulusevski, ciò soprattutto in virtù del grande rapporto tra la famiglia Zhang e quella Percassi, rapporto che tocca pure settori al di fuori del calcio. In tal senso occhio alla messa a punto di altri affari già a gennaio, al di là ovviamente dello svedese. Nomi? Per esempio lo ‘scontento’ Politano.

