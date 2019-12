Lautaro Martinez super corteggiato dai grandi club stranieri, Barcellona in primis. A sponsorizzarlo il suo idolo e compagno di Nazionale Leo Messi

“L’Inter è stata una decisione mia, avevo altre offerte che ho rifiutato. Ho scelto questo club per la storia, il livello dei giocatori e l’affetto percepito. Zanetti? Ci sentivamo via messaggio, quando sono sbarcato qui è stato come ritrovarsi dopo tanto tempo”. Pensieri e parole di Lautaro Martinez ai microfoni di ‘La Repubblica’. L’argentino ha elogiato Antonio Conte dandogli ampi meriti per la sua esplosione: “I suoi allenamenti sono durissimi, ma è indispensabile quando giochi cinque partite in due settimane. Abbiamo imparato a conoscerci in fretta, apprezzo la sua passione per il calcio. Prima del match del ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, mi ha detto una frase che ha fatto esplodere il mio gioco. Gliene sarò sempre grato, parole preziose che custodisco e che sono solo per me”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro strizza l’occhio a Messi. Il Barcellona fa sul serio

Sul ‘Toro’ hanno messo gli occhi tutti i grandi club europei, Barcellona in primis. Nel club blaugrana ha un super sponsor come Messi, suo compagno di Nazionale nonché idolo: “Leo per noi è come Maradona, mi piacerebbe aiutare lui e l’Argentina a vincere il Mondiale: giocarli è un mio sogno”. I blaugrana pensano al ‘Toro’ come erede di Luis Suarez, la clausola da 111 milioni di euro non sembra spaventarli più di tanto. Marotta ha aperto alla cessione, facendo intendere che la volontà del ragazzo sarà determinante qualora dovesse giungere una proposta concreta. Steven Zhang, ieri incontratosi col Parma per Kulusevski, vuole comunque blindarlo con un nuovo contratto alzando o se possibile eliminando del tutto la suddetta clausola. “Qui sono felice – ha aggiunto Lautaro respingendo, almeno per ora, le voci di un suo possibile addio a fine stagione – ho scelto io di essere qui. L’interesse degli altri club certifica che sto lavorando nel modo giusto”.

Inter, Lautaro e il rapporto con Icardi

Sempre a ‘La Repubblica’, Lautaro si è espresso anche a proposito del suo rapporto con Icardi, il cui futuro al Paris Saint-Germain è piuttosto incerto: “Quando sono arrivato qui mi ha dato due mani per ambientarmi. Ci sentiamo ancora, siamo amici ed è contento di come sto andando nell’Inter”.

