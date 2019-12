Notizie clamorose dalla Spagna riguardanti il futuro di Luka Modric. Per giugno avrebbe accettato due offerte, una di queste sarebbe dell’Inter

Sarebbe giunta ai titoli di coda la lunga avventura al Real Madrid di Luka Modric. Il croato è finito ormai dietro le gerarchie di Zidane per quanto riguarda il centrocampo. La conferma definitiva c’è stata nel ‘Clasico’ col Barcellona, con il classe ’85 entrato solo negli ultimi dieci minuti di una partita che è stata più che altro una ‘guerriglia’, terminata con il risultato di 0-0.

Calciomercato Inter, Modric ha accettato due offerte

Modric sarebbe così destinato all’addio a fine stagione. Stando alle clamorose indiscrezioni di ‘Diario Gol’, il suo futuro potrebbe essere proprio all’Inter che provò a prenderlo già nell’estate 2018. Per il portale spagnolo Modric, in scadenza nel giugno 2021 e non 2020 (è stata attivata una clausola-rinnovo dopo la vittoria del Pallone d’Oro nel dicembre di un anno fa) ha accettato due offerte: una della società targata Suning, l’altra proveniente da una squadra della Major League soccer statunitense. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Modric e l’apertura ‘ufficiale’ alla Serie A

Potrebbero essere visti come un indizio sul suo possibile sbarco in Italia i suoi recenti elogi al calcio nostrano: “Gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati – le parole del croato a ‘Sky Sport’ a margine del ‘Golden Foot 2019’ – Vedremo se un giorno potrò giocare in Serie A, non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid, mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì”.

