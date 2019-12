Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del tecnico del Genoa Thiago Motta alla vigilia del match di Serie A allo stadio Meazza

La sfida con l’Inter sarà senz’altro ‘speciale’ per Thiago Motta, ma rischia pure di essere la sua ultima sulla panchina del Genoa. Già perché a Genova le voci si rincorrono a proposito di un possibile esonero nel caso l’allenatore italo-brasiliano – tra i protagonisti dello storico Triplete – rimediasse l’ennesima sconfitta della sua gestione: “Spero che la prestazione di domani sia sulla falsa riga di quelle fatte a Torino e a Napoli – e sue parole in conferenza stampa – In tutte le partite che abbiamo giocato siamo stati vicini a vincere. Sono convinto che i risultati arriveranno. Loro in emergenza? Tutte le squadre hanno assenze – ha risposto ‘pungendo’ indirettamente Conte – anche noi abbiamo giocato partite senza alcuni giocatori. Della mia esperienza all’Inter ho un bel ricordo – ha aggiunto Motta – insieme abbiamo scritto un pezzo di storia, ma ora conta il Genoa. Affrontare un ex squadra è sempre uno stimolo, lo stesso discorso vale per Pinamonti (idea di Marotta come vice Lukaku). Conte un grandissimo tecnico e continua a dimostrarlo. Le sue squadre sono toste da affrontare. Spero che domani sia un grande match”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

