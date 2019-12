Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez. Leo Messi spinge per l’acquisto del suo connazionale come erede di Luis Suarez

“All’Inter sono felice, ho scelto io di essere qui. L’interesse degli altri club certifica che sto lavorando nel modo giusto”. Stamane a ‘La Repubblica’ Lautaro Martinez ha allontanato i rumors di calciomercato che lo danno possibile partente l’estate prossima destinazione top club europeo. Nella fattispecie il Barcellona, che sicuramente è in cima alle sue preferenze data la presenza del suo idolo nonché compagno di Nazionale Leo Messi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Barcellona in pressing su Lautaro: occhio al clamoroso scambio!

Il Barça è comunque in pressing sull’argentino. E’ proprio Leo Messi a spingere forte per il suo acquisto: la ‘Pulce’ e il club blaugrana lo ritengono l’erede ideale di Luis Suarez, il grande bomber uruguagio che a gennaio compierà 33 anni. Giusto il suo cartellino potrebbe essere inserito dai catalani nell’ambito dell’operazione con la società targata Suning. Oltre al ‘Pistolero’, un giocatore avanti con l’età ma che ancora vede la porta benissimo (12 i gol siglati quest’anno), potrebbero essere offerti sui 60-70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, gli ostacoli per il rinnovo di Lautaro

Difficilmente l’Inter accetterebbe una simil proposta per Lautaro Martinez, che comunque la proprietà vuole blindare facendogli firmare un nuovo contratto, preferibilmente con una clausola più elevata o meglio ancora senza. Il rinnovo, però, è questione assai complicata visto che l’entourage del ‘Toro’, per il quale si sono già fatti avanti con proposte di scambio pure Real Madrid e Manchester City, chiede una cifra top (oltre che la non eliminazione della clausola) che al momento l’Inter non è intenzionata a mettere sul piatto.

