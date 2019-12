Marotta e Conte vogliono Mertens per affidargli il ruolo di vice Lautaro. L’ingaggio del belga è però tutt’altro che in discesa. Ecco le ultime novità

Marotta sta provando a mettere le mani su Dries Mertens. Il belga arriverebbe la prossima stagione e a costo zero dato che il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno. Nei piani dell’Ad nerazzurro e di Antonio Conte, il classe ’87 belga andrebbe a ricoprire il ruolo di vice di Lautaro Martinez, a patto che l’argentino resti a Milano.

Calciomercato Inter, Mertens si complica: le ultime

L’ingaggio del 32enne di Leuven è però tutt’altro che in discesa per due motivi: in primo luogo perché nelle ultime settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento in chiave rinnovo tra lui e il club di Aurelio De Laurentiis, in secondo perché dopo il Manchester United sulle sue tracce è piombato un altro club importante. Si tratta, come riporta ‘Sky Sport’, del Borussia Dortmund: i tedeschi sono alla ricerca di un attaccante già per la finestra invernale e il numero 14 dei partenopei sembra essere il nome in cima alle loro preferenze. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Mertens può rifiutare: ecco perché

A quanto pare l’attaccante, autore in questa stagione di 8 gol e 4 assist, non vuole lasciare il Napoli a gennaio, poiché intenzionato ad attendere fino a giugno una eventuale proposta di prolungamento da parte della stessa società campana. Nel caso non dovesse arrivare l’offerta, allora l’ex Psv Eindhoven prenderebbe in considerazione nuove destinazioni, con quelle estere che avrebbero la precedenza dato che il calciatore non avrebbe tutta questa voglia di indossare la maglia di un altro club di Serie A.

