Alonso: il Chelsea chiede una cifra esagerata per un ‘panchinaro’

Inter, Marotta e Ausilio alla ricerca anche di un sterno sinistro proveranno nuovamente il pressing sul Chelsea per Marco Alonso anche se l’alternativa è molto più facile

INTER ALONSO AGGIORNAMENTO/ E’ risaputo che la priorità dell’Inter nel prossimo calciomercato è di un rinforzo a centrocampo, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno anche da colmare un problema che l’infortunio di Asamoah e le performance non pienamente soddisfacenti di Biraghi, hanno ulteriormente ingigantito: quello della fascia sinistra. Sulla lista dei dirigenti nerazzurri c’è Marcos Alonso ex giocatore della Fiorentina, che al Chelsea è considerato riserva dal nuovo tecnico Frank Lampard.

Nonostante il calciatore non sia una priorità per il tecnico, la società inglese non ha intenzione di svenderlo e ha chiesto 35 milioni di euro più 5 di bonus, l‘Inter lo vorrebbe prendere in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. L’alternativa già pronta è Darmian, calciatore del Parma già bloccato per giugno che potrebbe anticipare il suo trasferimento a Milano già a gennaio. Un nome che però non fa impazzire i tifosi nerazzurri anche se ha l’avallo del tecnico Antonio Conte. Come ha spiegato Calciomercato.it