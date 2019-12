Calciomercato Inter, Haaland in Serie A | Ecco tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Haaland che nelle scorse settimane è stato accostato anche ai nerazzurri. Il norvegese verso la Juventus

Erling Haaland in Serie A già a gennaio. Secondo ‘Tuttosport’ il giovane centravanti norvegese, rivelazione europea in assoluto, è a un passo dalla Juventus. Il club bianconero starebbe per battere una importantissima concorrenza grazie agli ottimi rapporti col suo agente, Mino Raiola. L’operazione col Salisburgo potrebbe chiudersi sui 30 milioni di euro, la cifra fissata nella clausola d’uscita che ha valenza proprio fino a gennaio.

Calciomercato Inter, Haaland e non solo per il post Lautaro

Nelle scorse settimane il classe 2000 nativo di Leeds, autore quest’anno di ben 28 gol, era stato accostato anche all’Inter. L’ipotesi lanciata riguardava la cessione di Lautaro Martinez attraverso la clausola da 111 milioni di euro, cifra che Marotta avrebbe reinvestito per il doppio colpo, Chiesa e appunto il colosso norvegese che ora sarebbe vicinissimo ai bianconeri.

Calciomercato Inter, Chiesa e il ‘patto’ proposto dalla Juventus

A proposito di Chiesa, come è noto è in atto da tempo un aspro duello tra i nerazzurri e proprio la Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che dai bianconeri, stando alle indiscrezioni di Interlive.it, ha ricevuto tale proposta: la rinuncia al classe ’97 della Fiorentina in cambio di Bernardeschi a un prezzo conveniente. Proposta che difficilmente verrà accettata.

