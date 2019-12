Pepe: “Conte ha messo Lukaku al centro di un progetto”

Inter, l’ex giocatore Simone Pepe ha voluto dare un parere su Romelu Lukaku e sui motivi per cui l’ex attaccante dello United sta facendo un’ottima stagione

INTER PEPE SU LUKAKU/ I numeri parlano da soli: 253 gol in 519 presenze tra club e nazionale, ma soprattutto un’innata generosità in campo sia per la squadra, che per i propri compagni. L’ultimo esempio, proprio nell’ultima partita di campionato, dove ha lasciato battere il calcio di rigore al suo giovanissimo compagno di reparto. Questo è Romelu Lukaku e proprio sul nuovo attaccante nerazzurro, ha voluto dare il suo parere, durante la trasmissione ‘Tiki Taka’, l’ex giocatore di Udinese, Juve e Nazionale italiana Simone Pepe.

Queste le sue parole:”Certamente, l’ha dimostrato in più occasioni, perché anche a Lautaro ha lasciato qualche rigore. Ad esempio a Sassuolo Lautaro aveva già segnato e ha tirato di nuovo il rigore. Lukaku in questo senso ha fatto diverse cose”. Per quanto riguarda la stagione che sta facendo nella squadra nerazzurra, l’ex calciatore vede in Antonio Conte l’artefice di questa metamorfosi e infatti ha detto: “L’ha messo al centro di un progetto”.