Calciomercato Inter, nuova offensiva per Alonso | Ecco l’offerta

Marotta non molla la presa su Marcos Alonso. Antonio Conte vuole a tutti i costi il suo acquisto nel calciomercato Inter di gennaio

Non solo Vidal, Conte continua a spingere anche per l’acquisto a gennaio di Marcos Alonso. Ecco perché Marotta e gli altri uomini mercato nerazzurri non mollano la presa sul laterale spagnolo, in tribuna ieri – Lampard ha specificato per un “problema muscolare” nella sfida casalinga contro il Southampton che il Chelsea ha perso a sorpresa per 2-0. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che, secondo ‘sportmediaset’, ha rilanciato con una proposta di prestito oneroso da 6 milioni più diritto di riscatto fissato a 15. Il club di Abramovich chiede più soldi e la formula a titolo definitivo – in alternativa un obbligo di riscatto – tuttavia la società targata Suning è fiduciosa circa la possibilità di giungere a un accordo. Sul classe ’80 ex Fiorentina c’è anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. L’alternativa allo spagnolo sarebbe Kurzawa, francese in forza al Paris Saint-Germain e in scadenza di contratto a giugno.

