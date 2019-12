Juventus, missione a Londra e non solo | Doppio ‘sgarbo’ all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Vidal e Olivier Giroud con il clamoroso tentativo di sgarbo della Juventus

L’Inter sarebbe più vicina ad Arturo Vidal. A quanto pare il club nerazzurro ha raggiunto un accordo col cileno sulla base di un contratto fino al giugno 2022 con spalmatura del suo ricco ingaggio che percepisce attualmente al Barcellona, ovvero circa 8 milioni di euro a stagione. Adesso va trovata una intesa con la società blaugrana: per ora c’è distanza di 8 milioni tra domanda e offerta oltre che disaccordo sulla formula dell’operazione.

Calciomercato Inter, per Vidal spunta un altro ostacolo

L’ostacolo alla conclusione dell’affare Vidal potrebbe non essere solo il Barça. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, sul cileno è piombata con decisione la Juventus. A quanto pare il club bianconero ha effettuato un sondaggio esplorativo per il grande ex. L’Inter rimane comunque in netta pole, considerata la voglie del classe ’87 di tornare a lavorare con Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Juventus ostacolo anche per il vice Lukaku: ‘missione’ a Londra

Non solo Vidal, la Juve si è intromessa pure nell’affare Giroud, prima richiesta di Conte per quanto riguarda il vice Lukaku. Secondo ‘La Stampa’, emissari della ‘Vecchia Signora’ erano ieri a Londra per assistere alla sfida tra Chelsea e Southampton. Oltre al terzino Emerson Palmieri, si sarebbe parlato anche del centravanti francese in uscita dai ‘Blues’ e nel mirino anche di club transalpini. Il classe ’86 è molto stimato da Sarri – i due hanno lavorato insieme l’anno scorso – il quale avrebbe chiesto per gennaio una prima punta di scorta.

