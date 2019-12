Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Lorenzo Pellegrini pallino da sempre dell’Ad nerazzurro Marotta

In ottica futura Beppe Marotta ha messo nel mirino i giovani italiani più promettenti che militano attualmente nel campionato di Serie A, con il dichiarato intento di creare un’ossatura ‘nazionale’ che è stata la ‘chiave’ dei suoi successi alla Juventus. I nomi in cima sono essenzialmente tre: Federico Chiesa, Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini. Per quest’ultimo l’Ad nerazzurro pregustava un super colpo da soli 30 milioni di euro, ovvero la cifra fissata come clausola nel suo contratto con la Roma in scadenza nel 2022. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, obiettivo Pellegrini: la Roma toglie il sorriso a Marotta

A breve, però, Pellegrini non potrebbe essere più preso per quella invitante cifra. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Roma è al lavoro con l’agente del classe ’96 per il rinnovo fino al giugno 2024 con annessa rimozione della clausola risolutiva e incremento dello stipendio 2 ai 3 milioni a stagione più i bonus. Inoltre al calciatore verrà data la garanzia di un progetto serio per la sua crescita e quella della squadra, nonché promessa la fascia da capitano e addirittura la maglia numero 10, ‘ritirata’ dopo l’addio al calcio di Totti.

Calciomercato Inter, assalto a Chiesa e Tonali: le ultime

Se Pellegrini sfuma, perlomeno a 30 milioni, Chiesa e Tonali restano obiettivi concreti dell’Inter per giugno. Marotta dovrà però sconfiggere la concorrenza della Juventus, pronta anch’essa a mettere sul piatto delle contropartita tecniche per convincere Fiorentina e Brescia. Il classe ’97 figlio d’arte ha una valutazione sui 60 milioni, il centrocampista classe 2000 – per il quale si sono mosse anche società straniere, dall’Atletico Madrid al Liverpool – sui 50 milioni.

